MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
2022-04-28 09:56:07
Milli Savunma Bakanlığı4ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. .
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