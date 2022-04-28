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MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2022-04-28 09:56:07
MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı4ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. .

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