MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.