MSB: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.
2022-05-15 15:50:25
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.
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