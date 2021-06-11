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MSB: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin'de silah kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

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11.06.2021 09:05:35
MSB: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin'de silah kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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