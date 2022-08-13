Mozaik Pasta Nasıl Yapılır? Mozaik Pasta Tarifleri
Mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik pasta tarifi nedir? Mozaik pastanın kalorisi ne? Evinizdeki bisküvileri değerlendirerek birbirinden lezzetli pasta ve tatlılar yapabilirsiniz. Özellikle de bisküvili pasta denilince akla ilk gelen tatlı çeşitlerinden mozaik pasta yapabilirsiniz. Sizler için mozaik pasta tariflerine değineceğiz. Bisküviden neler yapılır? İşte detaylar.
2022-08-13 17:30:55
Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?
Malzemeler;
- 100 gram tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri (toz şekerde kullanabilirsiniz)
- 2 paket petibör bisküvi
Mozaik pasta yapılışı;
- Tereyağını eritin.
- Ardından pudra şekerini karıştırma kabına ilave edin.
- Pudra şekerinin üzerine eritilen tereyağını ve sütü dökün.
- Kakaoyu da içerisine ekleyin.
- Eklediğiniz malzemeleri iyice çırpın.
- Daha sonra üzerine bisküvileri küçük küçük şekilde kırın.
- Bisküvileri de ekledikten sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla karıştırın.
- Servis edeceğiniz kalıbın içini streç film ile kaplayın.
- Tüm harcı ekleyip, buzdolabının dondurucu bölümünde 4 saat bekletin.
- Dondurucudan pastanızı alın.
- Dilimleyerek soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.
Mozaik Pasta Kaç Kaloridir?
100 Gram mozaik pasta 368 kaloridir. 100 Gram mozaik pastanın içerisinde ise 42.16 gr karbonhidrat, Protein (g) 5.26, Yağ (g) 19.53, Lif (g) 2.2, Kolesterol (mg) 1.66, Sodyum (mg) 211.39, Potasyum (mg) 297.2, Vitamin A (iu) 98.35, Kalsiyum (mg) 71.82 içermektedir. Mozaik pastanın 1 porsiyonu (90 gr) 331 kalori, 1 ince dilimi (60 gr) 221 kaloridir.
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