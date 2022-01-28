Motosiklet yasağı bitti mi? İstanbul'da motosikletle trafiğe çıkmak serbest mi? Moto kurye çalışabilir mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle bazı kısıtlamalar devreye sokulmuştu. Bunlardan biri de motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkma yasağıydı. Ülkemizde binlerce kişi motosiklet kullanıyor. Ayrıca binlerce kişi de moto kurye olarak vatandaşa hizmet veriyor. Motosiklet yasağının bitmesini dört gözle bekleyen sürücüler motosiklet trafik yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi.

Motosiklet yasağı bitti mi? İstanbul'da motosikletle trafiğe çıkmak serbest mi? Moto kurye çalışabilir mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle bazı kısıtlamalar devreye sokulmuştu. Bunlardan biri de motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkma yasağıydı. Ülkemizde binlerce kişi motosiklet kullanıyor. Ayrıca binlerce kişi de moto kurye olarak vatandaşa hizmet veriyor. Motosiklet yasağının bitmesini dört gözle bekleyen sürücüler motosiklet trafik yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi.

İstanbul'da yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkikledi. Pek çok yol ulaşıma kapalnırken İstanbul'da yeni tedbirler de devreye sokuldu. Sürücülerin güvenliği adına İstanbul'da motosiklet kullanımı ve moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Vali Yerlikaya açıklamasında "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" demişti. Ancak son gelen açıklama motosiklet sürücülerini sevindirdi.

Motosiklet yasağı bitti mi?

İstanbul'da şiddetli kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 08.00'de bitti.

İstanbul'da motosikletle trafiğe çıkmak serbest mi?

İstanbul'da motosiklet kullanımı Cuma günü saat 08.00'den itiberen serbest. Moto kuryeler de bu tarihten sonra serbest şekilde çalışabilecek.

İstanbul Valisi Ali Yelikaya son açıklamasında şunları söylemişti: Kıymetli İstanbullular; Yarın (CUMA) saat 08.00'den itibaren, Motosiklet, Elektrikli scooter ve, Motokuryelerin Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. .