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TIMETURK / GENEL / Motorkuryelerin saat 17:30'dan itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı

Motorkuryelerin saat 17:30'dan itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17:30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorkuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-18 15:40:07
Motorkuryelerin saat 17:30'dan itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

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