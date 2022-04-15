Motorine zam geldi mi? Motorine zam gelecek mi?

Akaryakıta bir zam daha gündemde. Dizel'in 1,70 TL artması bekleniyor.

Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşın sırtını bükmeye devam ediyor. Son bir yılda akaryakıt fiyatlarındaki artış durmadı.

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 liradan satılıyor.

Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 1,70 TL zam gelmesi bekleniyor.

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