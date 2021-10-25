Motorine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi? Motorin ne kadar oldu? Döviz kurunun yukarı yönlü hareketi, brent petrol fiyatlarının son aylarda uluslararası piyasalarda artması ülkemizde akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Son bir kaç haftadır benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe zamlar gelmişti. 25 Ekim gece yarısından itibaren de benzine 44 kuruş yeni zammın geleceği iddia edildi. Dizel araç kullananlar da mazota zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki mazota zam geldi mi? 25 Ekim-26 Ekim mazota (motorin) zam var mı?

Motorine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi? Motorin ne kadar oldu? Döviz kurunun yukarı yönlü hareketi, brent petrol fiyatlarının son aylarda uluslararası piyasalarda artması ülkemizde akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Son bir kaç haftadır benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe zamlar gelmişti. 25 Ekim gece yarısından itibaren de benzine 44 kuruş yeni zammın geleceği iddia edildi. Dizel araç kullananlar da mazota zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki mazota zam geldi mi? 25 Ekim-26 Ekim mazota (motorin) zam var mı?

Araç sahipleri peş peşe gelen akaryakıt zamları ile adeta şoka uğradı. Son bir kaç haftada benzin ve motorine gelen zamlar ÖTV'nin sıfırlanmsıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Benzine yeni bir zammın kapıda olduğu haberleri vatandaşları korkuturken dizel araç sahipleri mazota (motorin) zam olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Motorine zam geldi mi?

Sozcu'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından aldığı bilgiye göre benizne 44 kuruş daha zam yapılacak. Zammın 26 Ekim Salı günü uygulanmaya başlşayacağı öğrenildi. Motorine ise kısa kısa zamanda zam yapılması beklenmiyor.

Mazot benzin fiyatını geçti

Mazota gelen son zamlardan sonra motorin litre fiyatı ilk kez benzini geçmişti. Ekonomik olması bakımından dizel araçlar tecih ediliyordu. Motorin ile benzin arasında litre fiyat farkı vardı ancak şimdi fiyat farkı kalmadı.

Peş peşe zam geldi

2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı 19 Ekim'de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 8,50 TL'ye yükselmiş olacak.

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim'de 23 kuruş zamlanmıştı.

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Motorin nedir?

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.