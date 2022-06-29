Motorin ve Benzine indirim geldi mi? Motorin ve benzine kaç lira indirim geldi? Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

Motorin ve benzinde indirim yapılıp yapılmayacağı sorusu araç sahipleri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi vardı. Beklenen haber geldi. Peki motorine ve benzine kaç lira indirim geldi?

Motorin ve benzin fiyatlarında indirim olur mu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kuru ile milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarının düşmesini bekliyordu. Motorin ve benzinde indirim yapılıp yapılmayacağı sorusu merak konusu oldu. Petrol Mamulleri İşveren Sendikası'ndan beklenen açıklama yapıldı. Peki motorine ve benzine kaç lira indirim geldi?

Motorin ve benzine kaç lira indirim geldi?

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'ndan yapılan açıklama ile 29 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatlarına 2,5 lira indirim yapıldı. Dün İstanbul'da motorin fiyatları 30 lira seviyesinde satılırken, indirimin ardından motorinin litre fiyatı 27,5 liraya geriledi. Benzin fiyatlarında pompaya herhangi bir indirim yansımazken, bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına yeni bir indirimin gelmesi bekleniyor. İndirim tutarının 84 kuruş olması bekleniyor.

İSTANBUL'da benzin'in litre fiyatı 27,26 TL, Motorin'in litre fiyatı 27,50 TL, LPG'nin fiyatı ise 11,97 TL'den satılıyor.

İZMİR'de benzin'in litre fiyatı 27,37 TL, Motorin'in litre fiyatı 27,54 TL, LPG'nin fiyatı ise 12,09 TL

ANKARA'da ise benzin'in litre fiyatı 27,35 TL, Motorin'in litre fiyatı 27,59 TL, LPG'nin fiyatı ise 12,29 TL'den satışa sunuluyor.