Moto kurye yasağı bitti mi? İstanbul'da moto kurye yasağı ne zaman bitecek? 14 Mart moto kurye (motosiklet) yasağı devam ediyor mu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da online market siparişi vermek isteyen binlerce kişi ve moto kurye işinde çalışanlar yasağın ne zaman sona ereceğini araştırıyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motosiklet ve moto kurye yasağına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası pek çok ilimizde yoğun kar yağışlarını da beraberinde getirdi. İstanbul'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği peş peş tedbirleri hayata geçirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışlarından sonra motosiklet kullanımını ve moto kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurmuştu. Yerlikaya 11 Mart Cuma günü yaptığı açıklamasında motosklet ve moto kurye yasağına ilişkin şunları söyledi: "Bugün (11 Mart) saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır." Motosiklet ve moto kurye yasağına ilişkin sok dakika gelişmeleri yaşandı.

Moto kurye yasağı bitti mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet ve moto kurye yasağına ilişkin flaş açıklama yapdı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Yerlikaya "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul'da moto kurye yasağı ne zaman bitecek?

Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre İstanbul'da günlerdir devam eden motosiklet ve moto kurye yasağı 14 Mart saat 10.00'dan sonra bitecek.

Moto kurye nedir?

Kurye, bir yerden veya kişiden başka bir yere veya kişiye mesaj, paket veya mektup ileten veya teslim eden kişi. Kuryeler yaya, bisikletli, motosikletli ve araçlı olabilir.

Augustus'un zamanından itibaren, antik Yunanlılar ve Romalılar, anabasii adı verilen at arabalı kuryeler ile, mesajları ve emirleri uzun mesafeler kat ederek iletmekteydiler. Anabasii kelimesi, Yunancada "montaj" ve "takma" anlamına gelen αναβασις'den türetilmiştir.

Ayrıca yaya postacılar da bulunmaktaydı, bu kişiler çok uzun mesafeleri yaya olarak koşmaktaydı.

Antik Yunan kurye Feidippides'in MÖ 490'da Perslere karşı Yunan zaferinin haberini getirmek için Maraton'dan Atina'ya 26 mil koştuğu bilinir. Maraton olarak bilinen uzun mesafe yarışına bu koşunun adı verilmiştir. .