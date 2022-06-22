Moto kurye Temmuz maaş zammı | TrendyolGo, Getir, Yemek Sepeti moto kurye maaşlarına Temmuz zammı yapılacak mı? Dijitalleşen dünyada vatandaşlar market ve restoran siparişlerini ağırlıklı olarak uygulamalar üzerinden veriyor. Her gün alınan binlerce sipariş motorlu kuryeler tarafından adreslere teslim ediliyor. Moto kurye sayısı da her geçen gün artarken çalışanların sorunları da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde moto kuryeler maaşlarına yeterli zam alamadıkları için eylem yapmışlardı. Temmuz ayı zamları konuşulurken moto kuryelerde kendi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Moto kurye Temmuz maaş zammı | TrendyolGo, Getir, Yemek Sepeti moto kurye maaşlarına Temmuz zammı yapılacak mı? Dijitalleşen dünyada vatandaşlar market ve restoran siparişlerini ağırlıklı olarak uygulamalar üzerinden veriyor. Her gün alınan binlerce sipariş motorlu kuryeler tarafından adreslere teslim ediliyor. Moto kurye sayısı da her geçen gün artarken çalışanların sorunları da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde moto kuryeler maaşlarına yeterli zam alamadıkları için eylem yapmışlardı. Temmuz ayı zamları konuşulurken moto kuryelerde kendi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Hayat pahalılığı ve yüksek enfalasyon ülkenin şu anda bir numaralı sorunu. Vatandaşlar Ocak ayında alınan zamların eriyip yok olduğuı görüşünde ve Temmuz ayında ara zam yapılmasını talep ediyor. Pek çok sektör çalınını ilgilendiren Temmuz zamları moto kuryeleri de ilgilendiriyor. Moto kuryeler Temmuz ayında maaşlarında ve gelirlerinde bir düzenleme olmasını bekliyor.

Moto kurye Temmuz zammı

Moto kuryeler yeni bir düzenleme beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları sevindiren bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında ara zam s inyali verdi. Erdoğan "İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

TrendyolGo, Getir, Yemek Sepeti moto kurye maaşlarına Temmuz zammı yapılacak mı?

Asgari ücrete gelecek olan ara zam sonrası tüm özel sektör çalışanlarının maaşlarında ve gelirlerinde düzenleme yapılması bekleniyor. Ancak bu düzenlemenin zorunlu olup olmayacağı ise şu anda net değil. MEvcut şartlarda bu düzenleme kaçınılmaz gözüküyor ancak bazı işletmeler maaş düzenlemesi yapmayabilir.

Vedat Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali

Hatırlanacağı gibi daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeşil ışık sayılabilecek bir açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından bir açıklama yapan Atalay şu ifadeleri kullandı; Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Önümüzdeki günlerde bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Asgari ücrete her ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor, ocak ayını beklemeyelim diye söyledim. Biz aralık ayının dışında hiç toplamadık. Şartlar öyle bir hale getirdi ki haziranı gördüğümüzde insanların kayıpları çok arttı. Cumhurbaşkanımız "Ben olanların farkındayım" dedi. "Çalışmalarımız var" dedi.