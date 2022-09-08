Mooxer Games Ekibiyle Yeni Oyun Teknolojisi Hazırlıkları Başladı!

Kaliteli, yaratıcı ve oyun pazarına renk vermeye hazırlanan Mooxer Games şirketi, Kemal Ufuk Karabey, Muhammed Fatih Geyik ve Şahin Yoğurtçu ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Avustralya Viyana kapılarını aşan Türkiyeli yatırımcılar, Türkiye'yi oyun pazarında büyütmeyi hedefliyor.

Mooxer Games Studios Türkiye'de Yeni Bir Oyun Teknolojisi

Türkiye pazarında Türkiyeli isimler olarak 2 milyon dolardan fazla yatırım yapan, dünya çapında da farklı piyasalar üzerinden gelişimlerini sürdürmeye çalışan büyük bir ekip karşımızda. Mooxer Games şirketi, 1 RPG oyun ve 2 mobil oyun ile 3 farklı projeyle Avrupa'da isimlerini duyabileceğimiz bir şirket haline geldi.

2 yılda hızlı bir büyüme ve yeni projeler geliştirme konusunda oldukça çalışan bir şirket. Mooxer Games şirketinin artık coin üzerinden de pazarda yer aldığını görebiliyoruz. Mooxer coin ile hem oyun pazarında hem de coin pazarında isimlerini duyurmayı başaran önemli isimlerden biri oldu. Sektörün başarılı projelerini üretmek ve 2022 yılında da hedeflerine hızla ulaşmak için yeni oyun teknolojileriyle gelişmeleri sürdürüyorlar.

İyi Oyun Projeleriyle Pazara Giriş Yapmaya Hazırlar!

Sonsuz teknoloji, oyun sektöründe global bir rol alma ve büyük projelere yatırım yaparak oyun piyasasının önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyorlar. 3 arkadaşın projeleri yeniden gündeme getirmek için yaptıkları yatırımlar Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Verimli, hızlı ve kaliteli oyun teknolojileriyle oyun severlerin karşısına çıkmayı hedefliyorlar.

Türkiye'deki çalışmaları Ufuk Karabey yönetirken, Avrupa'da Şahin Yoğurtçu ve Muhammed Fatih Geyik CEO olarak gelişmelere destek olacak. 12 farklı borsada yer alan coin etkisiyle de ekosistemde fark yaratmak ve büyümeye gitmek için stratejiler geliştiriyorlar. Giderek büyüyen isimlerden biri olacakları sektördeki araştırmacılar tarafından konuşulan konulardan biri oldu.