Molnupiravir nedir? Molnupiravir yan etkisi var mı? Molnupiravir eczanede satılıyor mu?

Molnupiravir nedir? Molnupiravir eczanede satılıyor mu? Molnupiravir yan etkisi var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Molnupiravir adlı koronavirüs ilacının vatandaşlara ücretsiz olarak verileceğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Molnupiravir ilacının ne olduğu ve yan etkileri araştırılmaya başlandı. ABD'li ilaç şirketi Merck de virüse yeni yakalanmış kişilerde etkili sonuç veren Molnupiravir adlı ilacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Molnupiravir nedir? Molnupiravir eczanede satılıyor mu? Molnupiravir yan etkisi var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Molnupiravir adlı koronavirüs ilacının vatandaşlara ücretsiz olarak verileceğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Molnupiravir ilacının ne olduğu ve yan etkileri araştırılmaya başlandı. ABD'li ilaç şirketi Merck de virüse yeni yakalanmış kişilerde etkili sonuç veren Molnupiravir adlı ilacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası Türkiye'de üretilecek koronavirüs ilacında gelinen aşamayı da anlattı. En erken dönemde üretimin tamamlanması için çalışıldığını vurguladı. Koca açıklamasında şunları söyledi: "Şu an bir firma var ama biz en az 4-5 beş firmanın bu ilacı üretmesini planlıyoruz" diyen Koca, "Türkiye'deki üretimini en erken dönemde ve birden fazla merkezde tamamlayarak, devlete maliyetini en aza indirip vatandaşımızı Molnupiravir ilacıyla ücretsiz olarak buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." Bakan Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar da Molnupiravir ilacının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Molnupiravir nedir?

Koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan bu yana ilaç şirketleri hastalığın önüne geçebilecek ilaç araştırmalarına başladı. Son aylarda Kovid-19'da hastaneye yatış oranlarını ve ölüm riskini ciddi oranda düşüren ilaçların denenmesine başlanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Merck de virüse yeni yakalanmış kişilerde etkili sonuç veren Molnupiravir adlı ilacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu. Tüm dünuyada koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya üzerinde bir çok ilaç firması ve bilim insanları koronavirüsü yenecek ilaçlar üzerinde çalışıyor. Çalışamlar devam ederken ortaya umut verici ilaçlar da çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Molnupiravir ilacı.

Molnupiravir eczanede satılıyor mu?

Molnupiravir henüz eczanelerde satılmıyor. İlaç şuanda deneme aşamasında. Molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Molnupiravir yan etkisi var mı?

ABD'li ilaç şirketi Merck, Covid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada Covid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Molnupiravir fiyatı ne kadar?

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor. Bakan Koca açıklamasında Molnupiravir ilacının ücretsiz olacağını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.