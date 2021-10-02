Molnupiravir nedir? Molnupiravir koronavirüsü tedavi eder mi? Molnupiravir eczanede satılıyor mu? Koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan bu yana ilaç şirketleri hastalığın önüne geçebilecek ilaç araştırmalarına başladı. Son aylarda Kovid-19'da hastaneye yatış oranlarını ve ölüm riskini ciddi oranda düşüren ilaçların denenmesine başlanmıştı. ABD’li ilaç şirketi Merck de virüse yeni yakalanmış kişilerde etkili sonuç veren Molnupiravir adlı ilacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

Molnupiravir nedir? Molnupiravir koronavirüsü tedavi eder mi? Molnupiravir eczanede satılıyor mu? Koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan bu yana ilaç şirketleri hastalığın önüne geçebilecek ilaç araştırmalarına başladı. Son aylarda Kovid-19'da hastaneye yatış oranlarını ve ölüm riskini ciddi oranda düşüren ilaçların denenmesine başlanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Merck de virüse yeni yakalanmış kişilerde etkili sonuç veren Molnupiravir adlı ilacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

tüm dünuyada koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya üzerinde bir çok ilaç firması ve bilim insanları koronavirüsü yenecek ilaçlar üzerinde çalışıyor. Çalışamlar devam ederken ortaya umut verici ilaçlar da çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Molnupiravir ilacı.

Molnupiravir nedir?

ABD'li ilaç şirketi Merck, Covid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada Covid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi. Peki

Molnupiravir eczanede satılıyor mu?

Molnupiravir henüz eczanelerde satılmıyor. İlaç şuanda deneme aşamasında. Molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Molnupiravir koronavirüsü tedavi eder mi?

Onaylanması halinde Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Molnupiravir fiyatı ne kadar?

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.