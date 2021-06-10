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  • Mollakara köyü nerede? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? Mollakara'da ne kadar altın bulundu?

Mollakara köyü nerede? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? Mollakara'da ne kadar altın bulundu?

Mollakara köyü nerede? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Mollakara köyünde çok büyük altın rezervi bulunduğunu duyurdu. Milyarlarca dolar değerinde olduğu öğrenilen altın rezervi haberinden sonra vatandaşlar vatandaşlar Mollakara köyü nerede? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? sorusunu sormaya başladı. Peki Mollakara'da ne kadar altın bulundu? Bakan Varank açıklamasında 'Ağrı Mollakara'da Koza altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyar dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi.' dedi.

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10.06.2021 12:51:48
Mollakara köyü nerede? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? Mollakara'da ne kadar altın bulundu?

Mollakara köyü nerede? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Mollakara köyünde çok büyük altın rezervi bulunduğunu duyurdu. Milyarlarca dolar değerinde olduğu öğrenilen altın rezervi haberinden sonra vatandaşlar vatandaşlar Mollakara köyü nerede? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? sorusunu sormaya başladı. Peki Mollakara'da ne kadar altın bulundu? Bakan Varank açıklamasında "Ağrı Mollakara'da Koza altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyar dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi." dedi.

Mollakara köyü nerede?

Bakan Varank'ın müjde açıklamasından sonra vatandaşlar Mollakara köyünün nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki Mollakara köyü nerededir? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? Mollakara, Ağrı ilinin Diyadin ilçesine bağlı bir köydür. Mollakara köyü 1914'den aynı adla bilinmektedir. Mollakara köyü Ağrı il merkezine 65 km, Diyadin ilçe merkezine 5 km mesafededir. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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