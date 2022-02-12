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Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir?

Hacı Bayram Veli dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Merakla beklenen dizide Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında önemli katkıları olan Hacı Bayram-ı Veli’nin hikayesi anlatılıyor. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisinin karakterleri kimlerdir?

20 Dakika Önce
2022-02-12 16:39:40
Molla Rüstem kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Rüstem' kimdir?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli imzalı Türk televizyon dizisi, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı Tekden Film, senaryosunu İsa Yıldız'ın yazdığı, ilk bölümü 11 Şubat 2022'de yayınlandı. Dizinin kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncularından biri de Fırat Kopkorur. Oyuncu Fırat Kopkorur, Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Rüstem karakterine hayat vermektedir. İşte Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i Fırat Kopkorur'a dair merak edilenler...

Fırat Topkorur, 7 Ocak 1982 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2010 yılında ‘Off Karadeniz' adlı sinema filmi ile geçmiştir. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. Topkorur, 2011 yılında da ‘Sen de Gitme' adlı dizideki Cemal karakteriyle tanınmaya başlamıştır. 2018 yılında Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.

Filmografisi:

  • Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021
  • Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021
  • Kırmızı Oda (Servet) - 2021
  • Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
  • İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
  • Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
  • Şahsiyet (Firuz) - 2018
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
  • Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
  • Kehribar (Yıldırım) - 2016
  • Son Çıkış - 2015
  • Darbe - 2015
  • Fatih-Harbiye (Cihan) - 2013-2015
  • Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
  • Sen de Gitme - 2011
  • Off Karadeniz - 2010
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