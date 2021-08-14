Modern ve yenilikçi eğitimin adresi Ankara Bilim Üniversitesi

Modern ve yenilikçi eğitim anlayışı ile öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayan Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine sunduğu burs seçenekleri ile de dikkatleri çekiyor. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte ve 1 hazırlık okulu bulunuyor. Özellikle mühendislik alanında öne çıkan üniversite 2021-2022 döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

Modern ve yenilikçi eğitim anlayışı ile öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayan Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine sunduğu burs seçenekleri ile de dikkatleri çekiyor. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte ve 1 hazırlık okulu bulunuyor. Özellikle mühendislik alanında öne çıkan üniversite 2021-2022 döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

Ankara Bilim Üniversitesi 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak fiili kuruluşunu tamamladı. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan üniversiten kuruluş amacı “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmektir. Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine sağladığı burs imkanları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Ankara Bilim Üniversitesi burs olanakları;

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANI

Ankara Bilim Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler aldıkları burslar ile eğitimlerini daha kolay tamamlayabilirler. Ankara Bilim Üniversitesi'nden alınan burslar diğer kurumlar tarafından sağlanan burslara engel teşkil etmemektedir.

%100 ÖSYM Bursu

%50 ÖSYM İndirimli

%25 ÖSYM İndirimli

Tercih Bursu ( %30) Ücretli yerleşen öğrenciler için

Tercih Bursu ( %10) İndirimli yerleşen öğrenciler için

Şehit Bursu

Kardeş İndirimi

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Film Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Psikoloji (İngilizce)

İşletme (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

Hazırlık Okulu

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