Modern ve yenilikçi eğitimin adresi Ankara Bilim Üniversitesi
Modern ve yenilikçi eğitim anlayışı ile öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayan Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine sunduğu burs seçenekleri ile de dikkatleri çekiyor. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte ve 1 hazırlık okulu bulunuyor. Özellikle mühendislik alanında öne çıkan üniversite 2021-2022 döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.
2021-08-14 10:41:26
Modern ve yenilikçi eğitim anlayışı ile öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayan Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine sunduğu burs seçenekleri ile de dikkatleri çekiyor. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte ve 1 hazırlık okulu bulunuyor. Özellikle mühendislik alanında öne çıkan üniversite 2021-2022 döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.
Ankara Bilim Üniversitesi 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak fiili kuruluşunu tamamladı. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan üniversiten kuruluş amacı “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmektir. Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerine sağladığı burs imkanları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Ankara Bilim Üniversitesi burs olanakları;
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANI
Ankara Bilim Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler aldıkları burslar ile eğitimlerini daha kolay tamamlayabilirler. Ankara Bilim Üniversitesi'nden alınan burslar diğer kurumlar tarafından sağlanan burslara engel teşkil etmemektedir.
%100 ÖSYM Bursu
%50 ÖSYM İndirimli
%25 ÖSYM İndirimli
Tercih Bursu ( %30) Ücretli yerleşen öğrenciler için
Tercih Bursu ( %10) İndirimli yerleşen öğrenciler için
Şehit Bursu
Kardeş İndirimi
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Film Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Hukuk Fakültesi
Hukuk Bölümü
Hazırlık Okulu
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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