Modacı Orhan Zorer Kimsesiz Çocukların Gönlünü Fethetti!

Moda sektöründe önemli bir isim olan Orhan Zorer kimsesiz çocuklara özel defile organize ederek çocukların gönlünü fethetti.

Ünlü modacı Zorer kimsesiz çocukları mutlu etmekten son derece memnun olduğunu şu cümlelerle açıkladı: “Yüksek tempoyla devam eden meslek hayatımda sosyal sorumluluk projelerinde yer almak her zaman istediğim bir şeydi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde kimsesiz çocukları mutlu etmek istedik. Burada keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirip onlarla güzel bir vakit geçirme fırsatı yakaladım. Onlarla beraber yemek yemek ve oyunlar oynamak onları da çok eğlendirdi. Masum küçüklerimizin bana verdiği anlamlı hediyeler ise çok manidardı. Onlar için düşündüğümüz hediyeleri beğenmeleri ve heyecanla açmaları ve içtenlikle teşekkür etmeleri beni çok mutlu etti. Bu güzel ve değerli günü umarım en kısa sürede yeniden yaşarız.”

“Onların Gönüllerinde Yer Almak Beni Çok Duygulandırdı ve Onurlandırdı“

Geçtiğimiz günlerde kimsesiz çocuklar için defile organize eden modacı Orhan Zorer yaşadıklarını şu şekilde ifade etti: “Geçtiğimiz günlerde minik dostlarımız için gerçekleştirdiğimiz defile benim için çok anlamlıydı. Çocukların mutluluğunu görmek ve bize içtenlikle davranmaları benim için çok özel anlardı. Eğlenceli ve keyifli dakikaların yanı sıra onların yanında olmak beni aynı zamanda duygulandırdı. Hepsi birbirinden güzel ve enerjiye sahip olan minik dostlarımız bizi çok eğlendirdi. Küçük arkadaşlarımızı asla unutmayıp arada sırada ziyaretlerine geleceğiz. Onlarla birlikte olmak benim için gerçekten çok değerliydi.”

“Küçük Dostlarımız Yeniden Gelmemizi İstedi”

Ünlü modacı Orhan Zorer kısa bir zaman önce kimsesiz çocuklar için düzenlediği defilede onların sevgisini kazandığını şu cümlelerle açıkladı: “Minik dostlarımla geçirdiğim zaman boyunca onlarla çocuk oldum. Her isteklerini memnuniyetle gerçekleştirmek onlarla aramda bir bağ oluşmasını sağladı. Memnuniyetlerini sağladığımız minik dostlarımızla vedalaşma vakti geldiğinde yeniden gelmemizi istediler. Arada oluşan güçlü bağ hem onlar hem de biz tarafından hissediliyordu. Verdiğimiz hediyelerle sevinci ve heyecanı ikiye katlanan çocuklarımız bizi ayrı mutlu etti. Buraya onları mutlu etmeye vakit buldukça geleceğiz. Benim için farklı ve eşsiz duyguların harmanlandığı harikulade bir gün olduğunu belirtmek isterim.”

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