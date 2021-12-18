Mobilyalarınızı bozuk sütle temizlerseniz...

Sütün sağlığımıza ne denli faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat onu içmek veya yemeklerin, tatlıların içerisine ilave etmekten başka şekilde de kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Gelin sütün birbirinden farklı kullanım alanlarına birlikte bakalım...



Süt faydalı birçok minerali içerisinde barındırır. Besin değeri sayesinde vücudumuz için çok faydalıdır. Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Vücuda güç verir, kemikleri güçlendirir, kemik erimesini önler. Mikropların sebep olduğu enfeksiyonlara karşı vücudu dirençli bir hale getirir. Cildin yıpranmasının ve yaşlanmasının önüne geçer. Beynimiz için oldukça yararlıdır ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Bu faydaları yüzünden düzenli bir şekilde süt tüketmemiz gerekir. Fakat sütün bundan farklı kullanım alanları da mevcut...

Sütün birbirinden farklı kullanım alanları

Bitkilerinize süt sayesinde güç kazandırabilirsiniz. Bir ölçü süte dört ölçü su olacak şekilde bir karışım hazırlayın. Bu karışımla bitkilerinizin köklerini sulayın. Karışım bitkileriniz için adeta bir gübre etkisi oluşturacak ve bitkileriniz beslenip sağlıklı bir şekilde büyüyecektir.

Mısırların daha lezzetli olması için de sütten faydalanabilirsiniz. Su ve süt karışımını aynı ölçüde karıştırıp bu karışımın içerisinde mısırınızı haşlayabilirsiniz. Dilerseniz içine biraz da tereyağı ilave ederek lezzetini artırabilirsiniz.

Kulağa tuhaf geliyor fakat ahşap malzemelerinizi temizlemek için de sütten faydalanabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş, sütü temiz bir sprey şişesinin içine koyun. Daha sonra içerisine limon suyu ilave edin ve şişeyi güzel bir şekilde çalkalayın. Bu karışımı temizlemek istediğiniz ahşap yüzeylere püskürtün ve temizlik bezi yardımıyla yavaşça ovun. Ahşaplarınız süt sayesinde pırıl pırıl olacaktır.

İçilmeyecek durumda veya bozulmaya yüz tutmuş sütünüzü geniş bir leğen veya kovaya dökün. İçerisine lekeli giysinizi yerleştirin. Bu şekilde giysinizi bir gün boyunca bekletin. Daha sonra her zamanki gibi makinede yıkayın. Bu yöntem özellikle mürekkep lekeleri için oldukça etkili olacaktır. Fakat bir gün boyunca kıyafeti bekletecek bir durumunuz yoksa eski bir diş fırçasını kaynattığınız sütün içerisine daldırın, daha sonra lekeli bölgeyi bu fırçayla güzel bir şekilde ovalayın. Bu sayede leke çıkacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.