Mobil imza nedir? E-Devlet mobil imza nasıl alınır?

Günümüz teknolojik yeniliklerinden biri olan mobil imzanın nasıl elde edildiği pek çok kişinin aklını kurcalamaya devam ediyor. Yazılı belgeler kadar güvenilir olduğu bilinen mobil imza, E-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. Peki E-Devlet mobil imzası nedir ve nasıl alınır? İşte 2022 Turkcell Vodafone Türk Telekom mobil imzası...

Teknolojinin sunduğu nimetlerden biri olan elektronik (mobil) imza, giderek klasik ıslak imzanın yerini alıyor. İnternet kullanıcı sayısındaki hızlı artış nedeniyle hayata geçirilen mobil imza, 5070 sayılı kanuna göre ıslak imzaya eşdeğer bir imza türüdür. e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen mobil imzanın nasıl alınacağını öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

Mobil imza nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanan elektronik sağlayıcılar tarafından verilir. Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki tür elektronik imza vardır. Bireysel elektronik imza nasıl alınır sorusunun cevabıyla başlayalım. Bireysel elektronik imza için başvuru sahibinin, üzerinde TC kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi resmi bir kimlik belgesine sahip olması gerekir.

Bu belgenin aslı elektronik taahhütname ve başvuru formu ile doldurulmalıdır. Kurumsal elektronik imzalar için Ticaret Sicil Müdürlüklerinden son 6 ay içinde alınmış faaliyet belgesi gereklidir. Bu faaliyet belgesinin orijinal olması önemlidir. Başvuru sahibi ayrıca üzerinde TC kimlik numarası bulunan bir kimlik belgesi ibraz etmelidir. İmza sirküleri fotokopisi, nitelikli elektronik sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu gerekli belgelerdir.

E-Devlet mobil imza nasıl alınır?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu tarafından onaylanmış olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. E-devlet mobil imza almak için e-devlet kapısı e-imza uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Ardından e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sitenin sizi yönlendirmesiyle e-imzanızı zahmetsizce alabilirsiniz. E-imza uygulamasını bir kere indirmeniz yeterli olacaktır.

Mobil imza şu alanlarda kullanılmaktadır:

ÖSS, KPSS, LES gibi sınav başvurularında

Kurumlar arası yapılan iletişimlerde

Sosyal güvenlik uygulamalarında

Vergi ödemelerinde

Sağlık uygulamalarında

İnternet bankacılığında -ki bu elektronik imzanın en yaygın kullanıldığı alanlardan biridir-

Sigorta işlerinin yürütülmesinde

Elektronik olarak yapılan e-sözleşmelerde

Elektronik olarak verilen siparişlerde

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