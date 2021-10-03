Mitomani hastası olabilirsiniz!

Mitomani hastalığı dünyada 4 kişiden 2'sinde görülebilen bir hastalıktır. Psikolojik bir hastalık olan mitomanide kişi sürekli yalan söyleme ihtiyacı duyar. Mitomani patolojik bir yalan söyleme alışkanlığıdır. Mitomani belirtileri nelerdir? Mitomaniyi ne tetikler? Mitomani tedavi edilebilir mi? Cevapları sizler için derledik...

Mitomani hastalığı modern çağın hastalıklarındandır. Psikolojik bir rahatsızlık olan mitomanide kişi sürekli olarak ve gerekli gereksiz yalan söyleme ihtiyacı duyar. Bir süre sonra yalan söylemek kişide alışkanlık haline gelir. Hastalığın en kötü tarafı ise kişinin söylediği yalanlara kendinin de inanmasıdır. Bu durum kişide davranış bozukluğuna neden olur.

Mitomani hastaları hasta olduklarını fark etmezler. Söylendiğinde ise şiddetle reddetme eğiliminde olurlar. Hastalığın en büyük riski ise artık söylenilen yalana inanacak kimsenin kalmamasıyla hastanın bunalıma girmesi ve bunun sonucunda intihara kalkışmasıdır.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada 4 kişiden 1'i mitomani hastalığına sahip. Bu hastalığın temelinde çocukluk döneminde bastırılmış duygular yatıyor. Kişi büyüdükçe toplumda yer edinebilmek için kendini olduğundan farklı gösterip yalanlar söylemeye başlıyor. Araştırmalar bu hastalığın genellikle beyaz yakalılarda ve siyasetçilerde yaygın olduğunu söylüyor.

Mitomani hastalığını hangi durumlar tetikler?

Kişinin çocukluk döneminde çevresindeki insanlar yalan söylüyorsa, bilinç altına yerleşmiş çocukluk travması varsa, aşağılanmaktan korkuyorsa, onaylanma ihtiyacı duyuyorsa, doğru söylediğinde sözüne hiç kimse tarafından itibar edilmiyorsa mitomani hastalığı tetiklenmiş oluyor.

Mitomani hastalığı nasıl teşhis ediliyor?

Mitomani hastası kişi yalanda ısrarcıdır, yalanı ortaya çıktığında dahi pişman olmaz. Söylediği yalanlara kendi de inanır. Gerek duysun duymasın her durumda yalan söyler. Yalan söylediği ortaya çıkınca utanmak yerine sert tavırlar sergiler. İşte bu tarz belirtiler kişide psikolojik bir rahatsızlık olan mitomani hastalığı olabileceğini gösterir.

Mitomani hastalığı tedavi edilebiliyor mu?

Mitomani hastalarının önce hasta olduklarını kabul etmeleri gerekir. Hastayı hasta olduğuna ikna ederken sakin olunmalıdır. Hastayı psikologa gitmeye ikna etmek önemlidir. Psikoloh hastanın önce çocukluğunu inceler. Tedaviye hastanın yakınlarınla da görüşerek devam eder. Genellikle bu hastalarda başka psikolojik rahatsızlıklar da görülür. Bu yüzden hastaneye yatış yapılarak tedavi edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.