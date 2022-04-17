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MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla Suriye Derbesiye'de etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2022-04-17 13:46:03
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

HATAY DÖRTYOL'DA KÖYLÜLERİN
KAÇIRILMASI EYLEMİNDE YER ALMIŞ

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi. .

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