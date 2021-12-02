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TIMETURK / GENEL / MİT'ten operasyon! Duran Kalkan'ın en yakınındaki 2 isim yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten operasyon! Duran Kalkan'ın en yakınındaki 2 isim yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

21 Dakika Önce
2021-12-02 12:42:08
MİT'ten operasyon! Duran Kalkan'ın en yakınındaki 2 isim yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla, PKK/KCK'lı Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

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Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel

Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'in, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

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Pervin Arslan

Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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