MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 2 PKK'lı etkisiz
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki gerçekleştirdiği operasyonunda 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.
2021-12-02 09:40:29
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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