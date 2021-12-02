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MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 2 PKK'lı etkisiz

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki gerçekleştirdiği operasyonunda 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

12 Dakika Önce
2021-12-02 09:40:29
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 2 PKK'lı etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi. Türk Telekom Reklamı

Operasyonda, PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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