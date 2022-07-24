MİT'ten bir nokta operasyonu daha! PKK/YPG'ye üst düzey darbe

MİT, PKK/YPG'nin Aynularab sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi. .