DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,4749 ₺

EURO

17,7180 ₺

ALTIN

983,22 ₺

BİST

2.591,23 ₺

TIMETURK / GENEL / MİT, Süleymaniye'de PKK'lı Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi

MİT, Süleymaniye'de PKK'lı Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, PKK'nın yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

36 Dakika Önce
2022-06-02 14:28:50
MİT, Süleymaniye'de PKK'lı Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrasında cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün PKK için "güvenli bir liman" olma özelliği kazandığını tespit etti.

Bu doğrultuda, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan, operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, kısa süre önce de örgütün sözde yöneticilerinden "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı etkisiz hale getirmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş