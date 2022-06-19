MİT, PKK'nın üst düzey yöneticisi Şibli'yi Irak'ta etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli Hüseyin Şibli'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
2022-06-19 11:23:54
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.
Kandil'deki terör elebaşlarının, Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.
MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.
- Helep, Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerini sürdürdü
Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldı.
Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.
Şibli, 2019'dan itibaren Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.
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