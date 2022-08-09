MİT: PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı unsurları Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyon gerçekleşirdi.

Yapılan açıklamada, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.