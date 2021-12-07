Misofonya nedir?

Misofonya (misophonia) duyma ile ilgili bir algı bozukluğudur. Sosyal hayatı oldukça olumsuz etkileyen bu bozukluk yüzünden kişi sesten nefret edebilir. Gelin bu rahatsızlığı daha yakından tanıyalım...



Misofonya (misophonia) kişinin duyma ile ilgili yaşadığı bir algı bozukluğudur. Bu kişiler sesten adeta nefret eder. Bu kişiler yemek yerken ağzını şapırdatan birinden, sesli sakız çiğnenmesinden nefret edebilir.

Misofonya hastaları en ufak bir ses yüzünden öfke, panik, korku, dehşet ve derin endişe hali yaşayabilir. Kişinin böyle bir durumda nabzı hızlanır, büyük bir nefret ve öfke hissetmeye başlar. Bu kişiler karşısındaki insan yalnızca nefes aldığı için bile sinirlenebilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız misofonya hastası olabilirsiniz. Bu hastalık her on kişiden ikisinde görülebilir.

Misofonya rahatsızlığı kişiyi diğer insanlardan uzaklaştırır, ilişkilerini bozar. Eşinizle ayrılmanıza, ailenizden uzaklaşmanıza, arkadaşlarınızla kavga etmenize ve iletişimi kesmenize dahi yol açabilir.



Misofonya (misophonia) hastası olduğunuzu bu şekilde anlayabilirsiniz

Sinemada mısır yiyenlerin çıkardığı ses yüzünden filmi izleyemiyorsanız hatta sinema salonunu dahi terk ediyorsanız, yanınızdaki kişi sesli nefes alıp verdiği için rahatsız oluyorsanız, birinin ağız şapırdatması, içeceğini hüpürdetmesi, yutkunması; hatta hapşırması, öksürmesi sizi çileden çıkarıyorsa, toplu taşımada bu tarz sesleri duymamak için sürekli kulaklık takıyorsanız, odanızı paylaştığınız kişi veya kişilerin nefes alma, horlama seslerini duymamak için onlardan erken yatağa giriyor ve uyumaya çalışıyorsanız, sırf bu yüzden eşinizle birlikte uyuyamıyorsanız, sabah çalan alarm sesine derin bir şekilde nefret ediyorsanız, kedilerin, köpeklerin yalanma sesi dahi sizi çileden çıkarıyorsa, saatin çıkardığı ses, ayak tabanını vurma sesi, topuklu ayakkabı sesi, klavye sesi, tırnak kesme ve törpüleme sesi sizi sinirlendiriyorsa, esneyen insanların çıkardığı sesten rahatsız oluyorsanız, yüksek sesle gülenlere ve bebek ağlamasına tahammülünüz yoksa misofonya hastası olabilirsiniz.

Misofanyanın tedavisi var mı?

Misofanya rahatsızlığının kesin bir tedavisi yoktur. Fakat bu rahatsızlık hayatınızı ciddi şekilde etkiliyorsa mutlaka psikiyatriste görünmelisiniz.

Misofanya rahatsızlığının nedeni nedir?

Misofonya rahatsızlığı sesle faaliyete geçen beyin yapılarından kaynaklanan psikolojik bir anomalidir. Yani psikolojik bir sorundur. Bu yüzden hayatınızı olumsuz etkiliyorsa mutlaka psikiyatriste başvurun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.