Misk kahvesi nasıl yapılır? Misk kahvesi nedir?

Misk kahvesi nedir? KopiLuwak kahvesi faydaları neler? Dünyanın en pahalı kahvesi ne kadar? Son zamanlarda popüler olan ve milyonlarca insan tarafından merak edilen kahve çeşitlerinden Kopiluwak genel adı ile misk kahvesi, dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesi olarak tanımlanmaktadır.

Kopiluwak, Endonezya'nın Sumatra adası ile çevresindeki birkaç adada yaşayan palmiye misk kedisinin (Endonezce: luwak) yediği ve sonrasında dışkıladığı kahve çekirdeklerinden üretilen kahve çeşididir. Sizler için bu kahve hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar...

MİSK KAHVESİ NEDİR?

Misk kahvesi nedir? Dünyada popüler olan ve dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen Misk kahvesi diğer adı ile Kopiluwak, dünyanın en az üretilen ve en pahalı kahvesi olarak tanımlanır.Endonezya'nın Sumatra adası ve çevresindeki birkaç adada yaşayan palmiye misk kedisinin yediği ve sonrasında dışkıladığı kahve çekirdeklerinden üretilmektedir.

MİSK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Misk kahvesi nasıl yapılır? Popüler kahvelerden misk kahvesi, kahve çekirdekleri, dış meyvenin çoğunlukla sindirildiği misk kedilerinin sindirim sisteminden geçer ve daha sonra çekirdekler/nüveler toprağa atılım işlemi gerçekleşir. Kahve çiftçileri tarafından toprağa atılan kahveler, daha sonra kahve nüvelerini (çekirdek) toplar ve yıkayıp güneşte kurutma işlemi gerçekleşir.Kurutma işleminden sonra dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlere geçilir. Ardından paketlenir ve satışa sunulur.

MİSK KAHVESİ FAYDALARI NELER?

Luwak kahvesinin diş sağlığını koruduğu

Metabolizmayı hızlandırdığı,

Safra taşı oluşumuna iyi geldiği,

kansere karşı korur

mide sorunlarına neden olmaz

anti bakteriyel özelliklere sahiptir.

Enerjinizi arttırır.

Migren hastaları için ideal bir seçimdir.

Göğüs kanseri riskini azalttığı ve diyabeti önlediği belirtiliyor.

MİSK KAHVESİ NE KADAR?

Dünyanın en pahalı kahvesi ne kadar? Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen Luwak kahvesi, Endonezya'ya özgü misk kedisinin dışkısından üretilmektedir. Luwak kahvesi fiyatı 350 Euro gibi bir fiyata satışı yapılmaktadır.KopiLuwak kahvesi, bir fincanı ise30 Euro'dan satılıyor. .