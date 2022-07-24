Sofraların vazgeçilmezi mısır besini,nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen bir tarım bitkisi olan mısırın faydaları saymakla bitmez. Mısırda çok fazla karbonhidrat bulunmaktadır. Ayrıca mısırda bol miktarda lif, mineral ve antioksidan bulunmaktadır Mısırın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tüketimi en çok yapılan sebzelerden mısır hem lezzeti hem de saymakla bitmeyen yararları ile ilgi odağı halinde. Mısır ile elde edilen gıdaların arasında mısır unu, mısır şurubu ve mısır yağı gibi birçok ürün elde edilmektedir. Mısır ayrıca hayvanlar için de yem sanayisinde kullanımı yapılan faydalı besinlerdendir. Genellikle sarı rengi ile tanınan mısırın, kırmızı, turuncu, mor, beyaz ve mavi renkli olanları da bulunmaktadır.Mısırın zararları neler? İşte detaylar.

MISIRIN FAYDALARI NELER?

Mısır besini kan şekeri ve kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olmasıdır.

Mısır kilo yapmaya yardımcıdır.

Hemoroit sağlık sorunu olan kişilerin bu sorununa fayda sağlamaktadır.

Büyümeyi sağlar ve vücudun gelişimine yardımcı olur.

Anemi riskini azaltır.

Enerji arttırır

Kalp sağlığına iyi gelir.

Çiğ mısır ise görme bozukluğu riskini azaltmaktadır.

MISIRIN ZARARLARI

Lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydaları ile bilinen mısır besinini yararının yanı sıra zararları da mevcuttur. Bunlar;

Mısırda sindirilmeyen bazı proteinler, vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır.

Lif bakımından zengin olan mısır, karın ağrısına neden olabilir.

Mısır besinin kan şekerini yükselttiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gerekmektedir.

Gereğinden fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur.

MISIRIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Ana vatanı Meksika ve Orta Amerika olan Türkiye'de tüketimi oldukça fazla olan mısırın kalorisi ,100 gramı 96 kcal'dır. Besin değeri, %75 karbonhidrat, %13 protein, %13 yağ içermektedir.