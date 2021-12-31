Mısır unu maskesiyle siyah noktalardan kurtulun

Mısır unu tane mısırın kurutularak öğütülmesiyle elde ediliyor. Mısır ununun cilde birçok olumlu etkileri var. Peki mısır ununun cildimize ne gibi bir faydası var? Mısır unu maskesi nasıl hazırlanır? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Tane mısırın kurutularak öğütülmesiyle elde edilen mısır unu vücudumuz için de cilt sağlığımız için de oldukça faydalı bir ürün. Cilde uygulandığında peeling etkisi gösteren mısır unu bu sayede ciltteki ölü derileri temizliyor ve kan akışını hızlandırıyor. Mısır unu tüm bu özellikleri sayesinde sağlıklı bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Ayrıca uzmanlar mısır ununun içerdiği vitaminler sayesinde cildin elastik yapısını artırdığını ve bu sayede yaşlanma karşıtı etki oluşturduğunu söylüyor.

Mısır ununun içerisinde oldukça fazla miktarda bulunan A vitamini sayesinde ciltteki toksinleri dışarı atmayı sağlıyor. Zararlı UV ışınlarına karşı ciltte bir koruma kalkanı oluşturuyor. Güçlü bir ağartıcı özelliğe sahip olan mısır unu, koltuk altı, diz, dirsek gibi kararan bölgelerin beyazlamasına yardımcı oluyor.

Mısır unu ayrıca ciltte sivilce ve siyah nokta oluşumunu önleyip cilde gereken nemi kazandırıyor.

Siyah noktalardan kurtulmayı sağlayan mısır unu maskesi nasıl hazırlanmalı?

Siyah noktalardan kurtulmak için bir çorba kaşığı yoğurdun içerisine rendelenmiş bir bütün limonun kabuğunu ve bir çorba kaşığı mısır unu ilave ederek güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra yüzünüze sürün ve on beş dakika boyunca bekletin. Süre bittikten sonra ovalayarak ılık su ile cildinizden maskeyi temizleyin. Daha sonra temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın.

Kararan dirsekleri beyazlatmak için mısır unu maskesi nasıl hazırlanmalı?

Kararan dirsekleriniz için bir tatlı kaşığı beyaz kil, bir tatlı kaşığı mısır ve bir tatlı kaşığı nemlendirici kreme ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri bir kap içerisinde güzel bir şekilde karıştırıp dirseklerinize peeling yaparsanız kısa bir süre içerisinde dirseklerinizde oluşmuş kararmaları ortadan kaldırabilirsiniz.

Sivilce izlerini geçirmek için mısır unu maskesi nasıl hazırlanmalı?

Sivilce izlerini geçirmek için iki çorba kaşığı mısır unu, iki çorba kaşığı yoğurt ve bir çorba kaşığı el kremine ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyup güzel bir şekilde karıtırın ve biraz su ilave ederek sulandırın. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak cildinize uygulayın ve on dakika beklettikten sonra ılık su ile temizleyin. Daha sonra temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın. Haftada iki defa bu uygulamayı yapabilirsiniz.

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