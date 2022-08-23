Mısır alımı fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 mısır alım fiyatları açıkladı?

2022 yılı Mısır alım fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları ile açıklandı. Böylece mısır üreticisine bir müjdeli haber geldi. Bir süredir vatandaşlar mısır alım fiyatları ne kadar, mısır alım fiyatları ne kadar olacak sorusunu soruyordu. Böylece yılın geri kalanı için 2022 yılı güncel mısır alım fiyatları belirlendi. İşte Bakanlar Kurulu Kararları ve mısır fiyatları...

Bu yıl tarlalarına mısır eken çiftçiler için hasat zamanı yaklaşıyor. Hasat zamanı yaklaştıkça 2022 mısır alım fiyatları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarında mısır alım fiyatlarına da değindi. Birçok kişi, ''Mısır alım fiyatı kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 TMO ton başına Mısır alım-satım fiyatı ne kadar? sorusunun yanıtı...

Mısır alımı fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaptığı açıklamada: Bu vesile ile mısır üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır.' ifadelerini kullandı.