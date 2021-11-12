Mis kokulu mahlep bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor

Poğaçaların, kurabiyelerin olmazsa olmazı, lezzeti ikiye katlayan, mis gibi kokmasını sağlayan mahlebin vücudumuza da birçok faydası var. Bu faydaları öğrendikten sonra onu bir daha mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. Peki mahlep nedir? Mahlebin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Bazı kurabiyeler, poğaçalar mis gibi kokar. Tatlı mı tuzlu mu olduğunu pek anlayamadığımız bu hamur işlerini yemekten geri duramayız. Çünkü içlerinde mahlep vardır. Mahlep kendine has bir lezzete ve mis gibi bir kokuya sahiptir. İçine eklendiği hamur işinin lezzetini kat kat artırır. Mahlep sadece bununla yetinmez, vücudumuza da birçok fayda sağlar. Gelin onu daha yakından tanıyalım...

Mahlep nedir?

Mahlep gülgiller ailesindendir. Kiraz meyvesinin yabani bir türüdür. Altı ila on metreye kadar boyu uzayan bir ağaçtır. Bu ağacın meyvelerinin çekirdeklerinden mahlep elde edilir.

Mahlebin siyah ve beyaz türü vardır. Biz mutfağımızda beyaz türünü kullanırız. Mahlep Arapça'da 'parfüm kralı' ve 'tatlı kokulu' manasına gelir. Mahlep ağacı meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, endirez, pis ağacı, taş kirazı gibi isimlerle de tanınır.

Beyaz mahlep ağacı en çok Güney Avrupa, Batı ve Kuzey Asya'da yetiştirilir. Türkiye'de ise en çok Tokat, Amasya, Çorum, Mardin, Van, Ordu, Erzurum çevrelerinde yetişir.

Mahlebin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Mahlebi sadece hoş kokusuyla ve lezzetiyle biliriz. Birçoğumuz onun faydalarından bihaberiz. Mahlep besin lifi, protein ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir üründür. Ayrıca bolca kalsiyum, potasyum ve magnezyum da içerir.

Mahlep bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu hastalıklardan korur. Doğal bir balgam söktürücüdür. Nefes darlığına ve astım hastalığına bağlı görülen solunum sorunlarına iyi gelir. Antidiyabetik bir özellikte olduğu için şeker hastalarına da iyi gelir.

Mahlep vücudumuza enerji verir. Bu sayede afrodizyak bir etki de oluşturur. Karaciğer hastalıklarını iyileştirir. Karın ağrılarını geçirir. Böbrek ağrısına da iyi geldiği bilinmektedir.

Mahlep antioksidan özelliktedir. Bu sayede vücudu serbest radikallerden ve kalp, damar hastalıklarından da korur.

Mahlep içeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik gelişimine olumlu katkılar sağlar. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına da destek olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.