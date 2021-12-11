Miraç Sünnetçi kimdir? Miraç Sünnetçi nereli, kaç yaşında? Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Miraç Sünnetçi'nin kim olduğu merak edilip araştırılıyor. 5 yıldır Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Seydi Doğan'ın yerine atanan Miraç Sünnetçi'nin eğitim dünyasındaki kariyeri oldukça fazla. İşte Miraç Sünnetçi'nin hayatı ve öz geçmişi...

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Miraç Sünnetçi kimdir? Miraç Sünnetçi nereli, kaç yaşında? Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Miraç Sünnetçi'nin kim olduğu merak edilip araştırılıyor. 5 yıldır Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Seydi Doğan'ın yerine atanan Miraç Sünnetçi'nin eğitim dünyasındaki kariyeri oldukça fazla. İşte Miraç Sünnetçi'nin hayatı ve öz geçmişi...

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi yapıldı. 5 Yıldır Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Seydi Doğan'ın yerine Miraç Sünnetçi getirildi. İşte Miraç Sünnetçi'nin hayatı ve biyografisi...

Miraç Sünnetçi kimdir?

Miraç Sünnetçi Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Miraç Sünnetçi 1969 tarihinde Gümüşhane'de dünyya geldi. İlk ve ortaöğretimini Almanya'da, lise eğitimini ise İstanbul'da tamamlayan Miraç Sünnetçi 1994 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisans Eğitimini 2019 yılında İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümünde yapan Miraç SÜNNETCİ iyi derecede Almanca, Fransızca ve orta düzey İngilizce bilmektedir.

Bağcılar İlçesinde 20 yıla yakın bir süre içerisinde 7 yıl öğretmenlik ve 13 yıl okul yöneticiliği (Müd Yardımcısı, Müdür Baş Yardımcısı ve Okul müdürlüğü yaptıktan sonra 2015 yılında atandığı Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu Müdürü olarak çalışmıştır.

İl ve ilçe muhakkikliği görevleri, Özel öğretim kurumları denetleme açma ve kapama iş ve işlemlerinde ilçe ihale komisyonların tamamında İlçe komisyon başkanlıkları yapmış ve aynı zamanda Beşiktaş İlçesi 33. Eğitim Bölgesi Koordinatör müdürlüğü görevini de yürütmüş, 27.05.2020 tarihinde Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü görevini yürüttü.

26.07. 2021 tarihinde Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

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