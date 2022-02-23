Bu yıl Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü idrak edilecek. İslam alemince ibadetle geçirilen kandil gecelerinden biri olan Miraç, göğe yükselme anlamındaki bir kelime. Bu kandil, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in göğe yükseldiği gün olarak İslam tarihinde yerini alıyor. Peki Miraç kandili ne zaman? Miraç kandilinde ne yapılmalı?

Müslümanların bol bol ibadetle ve tövbeyle geçirdiği kandil gecelerinden biri olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin sünnetleriyle birlikte idrak ediliyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili geçirildikten sonra Miraç Kandili için de geri sayım başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvimden 11 gün önce kutlanır.

Miraç ne demek? Miraç Kandili'nin önemi nedir?

İsrâ kelimesi sözlükte gece yürüyüşü demektir. Miraç ise, yükseğe çıkma aracı, merdiven, asansör demektir. Sözlük anlamları bu olan İsra ve Miraç hadisesi, Hz. Peygamberin üstün makamlara yükselişi ve Allah'ın Yüce katına çıkarılışı olayıdır.

Hz. Peygamberin gecenin bir bölümünde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesine "İsrâ", buradan da yüce makamlara yükselmesine, Allah'ın katına çıkarılmasına ise "Miraç" denir.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 yılı kandil günleri…

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı .