MInex Partner battı mı? MInex Partner para neden çekilmiyor? MInex Partner sahibi kim? MInex Partner'daki kritpo paralar geri alınacak mı? Son zamanların popüler kripto para madenciliği olan bulut madenciğinde faaliyet gösteren bir platforma para yatıran çok sayıda kişi paralarını geri alamamaktan şikayetçi. MInex Partner'a paralarını yatıranlar savcılıklara ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet yağdırdı.

MInex Partner battı mı? MInex Partner para neden çekilmiyor? MInex Partner'daki kritpo paralar geri alınacak mı? Son zamanların popüler kripto para madenciliği olan bulut madenciğinde faaliyet gösteren bir platforma para yatıran çok sayıda kişi paralarını geri alamamaktan şikayetçi. MInex Partner'a paralarını yatıranlar savcılıklara ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yağdırdı.

Alınan bilgilere göre bir bulut kripto para madenciliği yapan platform kullanıcılarına yatırdığı paraları uzun zamandır ödemiyor. Yüksek kazanç vaadi ile yatırdıkları paraların iade edilmesini isteyenler bu isteklerine cevap alamayınca soluğu savcılıkta aldı. Pek çok kişi de Şikayetvar.com üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

MInex Partner para neden çekilmiyor?

MInex Partner'den konuay dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şirketin neden para yatırmadığı ve içerideki paraların ne olacağı ise üyeler tarafından kara kara düşünülüyor.

MInex Partner sahibi kim?

Buılut kripto para platformu MInex Partner'in yöneticisinin İsmail Hassan olduğu belirtiliyor. ürkiye'de dahil 4 ülkede faaliyet yürüten şirkete paralarını yatıranlar geri ödeme alamıyor. Minex Partner isimli platform 4 yıl önce İsviçre merkezli kuruldu. İngiltere Londra'da da faaliyet yürüten şirket sosyal medya fenomenleri ile işbirliği yaparak kısa sürede geniş üye sayısına ulaştı. Ülkemizden de pek çok kişi bu platforma para yatırdı.

MInex Partner şikyetleri

Aşağıda yer alan şikayetler Şikayetvar. com'dan alınmıştır. Pek çok kullanıcı ve üye MInex Partner'dan para ödenmediği için şikayet oluşturdu. İşte o şikayetlerden bazıları;

"Minex partner para çekme işlemini trc 20 / USDT minimum çekme limiti 100 dolar. Aşağısında çekim yapılmıyor. Bir limit koyuyorlar. 100 & altı çekim yapılamaz diye olmaz böyle şey çileden çıkarıyor. İnsanı kimseye de ulaşılamıyor. Yani anlam veremiyorum."

"Minex partner de USDT çekimi yaptım cüzdanıma düşmedi ve yazıyorum sürekli cevap veren yok dönüş yapan yok. Lütfen yardımcı olun bu sorunumu çözün bekliyorum. Referansim olanlarda var. Onlarda aynı sorun yaşıyor. Vadesi dolan yatırımlar var. Paramızı çekemiyoruz. İlgili kurumların yardımına ihtiyaçlarımız var."

"Youtube.com den izleyip ve fenomenlerin tavsiyesi üzerine minex partner de yatırım yaptım fakat haftada 1 kere çekim işlemi gerçekleştirile bilir hafta başı pazartesi olarak belirtilmiş olup neredeyse 2 hafta olacak çekim talebim onaylanmadı ve hiçbir şekilde canlı destek diğer Instagram ® dan bile yanıt verilmiyor. Sebebini en kısa zaman bildirilmesini istiyorum."

"Aynı şekilde bende Youtube.com güvenerek, reklamdan izleyerek kayıt oldum ve şu an mağdurum!"

"Minex partner hesabımdaki parayı çekmek istiyorum. Önceden 10$ çekim yapılabiliyorken şu an daha fazla ben verilen bonusu istemiyorum yaptığım yatırımı 1 dolar gönderim ücretini keserek gönderilmesini istiyorum. Gereği yapılmazsa şikayet oluşturmaya devam edeceğim."