Mine Kırıkkanat kimdir?
Mine Kırıkkanat kimdir? Yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Mine Kırıkkanat'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Gazeteci kimliği ile bilinen Mine Kırıkkanat'ın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında...
2021-07-28 15:56:25
Mine Kırıkkanat kimdir? Yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Mine Kırıkkanat'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Gazeteci kimliği ile bilinen Mine Kırıkkanat'ın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında...
Son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Mine Gökçe Kırıkkanat'ın kim olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte Mine Kırıkkanat'ın hayatı...
Mine Kırıkkanat kimdir?
Mine Kırıkkanat 1951 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mine Kırıkkanat Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarıdır.
Mine Kırıkkanat Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi.
Mine Kırıkkanat Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet Gazetesi Fransa temsilciliğine getirildi.
1992 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan Gazetesi'nde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürüyor. Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olup yapıtlarını Sinek Sarayı, Bir Gün Gece ve Destina (Literatür Yayınları, 2008), Bir Nehir Roman oluşturmaktadır.
Fransa'da yayınlanan en son romanı, Bir Gün Gece'dir (La Malediction de Constantin, Ed. Metailie 2006).
Mine Kırıkkanat çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır'ın kuzenidir.
Kitapları:
2019 - Adı Öküzden Sonra Gelen
2019 - Adnan'ın Tek Taşı
2018 - Madrid
2018 - Paris / Yolculuklar / İzlenimler 1, Dünyanın En Romantik Kenti
2017 - New York Amerikan Rüyasının Başkenti / Yolculuklar / İzlenimler 3
2017 - Büyümek İstemiyorum, Luka Can'ın Harikalar Güncesi
2016 - Canımı Yakma! (25 Yazardan Öyküler)
2016 - Hiç Kimse
2014 - Gülün Öteki Adı
2014 - Bir Hıristiyan Masalı
2011 - Aşk Varmış, Aşk Yokmuş
2011 - Umudun Kırık Kanatlarında
2011 - Örtülü Özgürlük
2011 - Alafranga Türk Sofrası
2008 - Sinek Sarayı
2008 - Bir Gün, Gece
2008 - Destina
2005 - İyi Kötü Kadın
2004 - Aşk Hikayeleri
2007 - Amerika, Amerika
2007 - Paris, Paris
2007 - Pandispanya
2007 - Allah Allah Bizim Kontesi Kim Sevdi
2006 - Yalnız Kalem Unutmaz
2006 - Her Şeye Rağmen
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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