Mine Kırıkkanat kimdir? Yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Mine Kırıkkanat'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Gazeteci kimliği ile bilinen Mine Kırıkkanat'ın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında...

Mine Kırıkkanat kimdir? Yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Mine Kırıkkanat'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Gazeteci kimliği ile bilinen Mine Kırıkkanat'ın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında...

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Mine Gökçe Kırıkkanat'ın kim olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte Mine Kırıkkanat'ın hayatı...

Mine Kırıkkanat kimdir?

Mine Kırıkkanat 1951 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mine Kırıkkanat Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarıdır.

Mine Kırıkkanat Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Mine Kırıkkanat Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nin İspanya muhabiri olarak başladı, Cumhuriyet Gazetesi Fransa temsilciliğine getirildi.

1992 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında köşe yazılarını Vatan Gazetesi'nde devam ettirdi. Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürüyor. Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olup yapıtlarını Sinek Sarayı, Bir Gün Gece ve Destina (Literatür Yayınları, 2008), Bir Nehir Roman oluşturmaktadır.

Fransa'da yayınlanan en son romanı, Bir Gün Gece'dir (La Malediction de Constantin, Ed. Metailie 2006).

Mine Kırıkkanat çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır'ın kuzenidir.

Kitapları:

2019 - Adı Öküzden Sonra Gelen

2019 - Adnan'ın Tek Taşı

2018 - Madrid

2018 - Paris / Yolculuklar / İzlenimler 1, Dünyanın En Romantik Kenti

2017 - New York Amerikan Rüyasının Başkenti / Yolculuklar / İzlenimler 3

2017 - Büyümek İstemiyorum, Luka Can'ın Harikalar Güncesi

2016 - Canımı Yakma! (25 Yazardan Öyküler)

2016 - Hiç Kimse

2014 - Gülün Öteki Adı

2014 - Bir Hıristiyan Masalı

2011 - Aşk Varmış, Aşk Yokmuş

2011 - Umudun Kırık Kanatlarında

2011 - Örtülü Özgürlük

2011 - Alafranga Türk Sofrası

2008 - Sinek Sarayı

2008 - Bir Gün, Gece

2008 - Destina

2005 - İyi Kötü Kadın

2004 - Aşk Hikayeleri

2007 - Amerika, Amerika

2007 - Paris, Paris

2007 - Pandispanya

2007 - Allah Allah Bizim Kontesi Kim Sevdi

2006 - Yalnız Kalem Unutmaz

2006 - Her Şeye Rağmen

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.