Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat nereli, mesleği ne?

Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat nereli, mesleği ne? Katıldığı bir televizyon programında elinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok kapsamlı bir 'dosya' olduğunu ve bu dosyayı açıklaması halinde başının derde gireceğini açıklayan Mine Kırıkkanat'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Gazeteci ve yazar kimliği olan Mine Kırıkkanat'ın böyle bir açıklamayı neden yaptığı ise tartışmaların asıl konusu. İşte Mine Kırıkkanat'ın hayatı ve öz geçmişi...