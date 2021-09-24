Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat nereli, mesleği ne?
Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat nereli, mesleği ne? Katıldığı bir televizyon programında elinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok kapsamlı bir 'dosya' olduğunu ve bu dosyayı açıklaması halinde başının derde gireceğini açıklayan Mine Kırıkkanat'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Gazeteci ve yazar kimliği olan Mine Kırıkkanat'ın böyle bir açıklamayı neden yaptığı ise tartışmaların asıl konusu. İşte Mine Kırıkkanat'ın hayatı ve öz geçmişi...
2021-09-24 09:04:18
Mine Kırıkkanat katıldığı bir teleizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle çok tartışılmaya başlandı. Mine Kırıkkanat elinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok kapsamlı bir "dosyası" olduğunu açıkladı. Aynı şekilde basının elinde de bu dosyanın olduğunu belirten Mine Kırıkkanat'ın açıklamalarının ne anlama geldiği tartışılmaya başlandı. Televizyon programlarındaki açıklamaları ile adını sıkça duyduğumuz Mine Kırıkkanat'ın kim olduğunu vatandaşlar merak edip araştırmaya başladı. İşte Mine Kırıkkanat'ın biyografisi...
Mine Kırıkkanat kimdir?
Mine Gökçe Kırıkkanat 1951 yılında dünyaya geldi. Mine Kırıkkanat'ın mesleği gazetecilik ve yazarlıktır.
Mine Kırıkkanat lise eğitiminin Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümüne girdi ve bu bölümden mezun oldu.
Gazeteiliğe merak saran Mine Kırıkkanat Cumhuriyet gazetesinin İspanya muhabiri olarak çalışmaya başladı. Ardından Cumhuriyet gazetesinin Fransa temsilciliğine getirildi.
Cumhuriyet gazetesinden ayrılarak 1992 yılında Milliyet gazetesinde çalışmaya başlayan Mine Kırıkkanat 1996 yılında Milliyet Fransa muhabirliğiyle birlikte, Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Ardından 2005-2010 yılları arasında Vatan gazetesinde köşe yazısı yazmaya devam etti.
Daha sonra kendi deyimi ile 'yuvaya dönen' yazar, 2010 sonbaharından itibaren yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyor.
Fransızca TV5 Monde kanalının yabancı gazeteciler ekibinde yer alıyor. Yazarın edebi eserleri deneme, araştırma, öykü ve roman türünde olup yapıtlarını Sinek Sarayı, Bir Gün Gece ve Destina (Literatür Yayınları, 2008), Bir Nehir Roman oluşturmaktadır.
Mine Kırıkkanat Fransızca ve İngilizce bilir.
Mine Kırıkkanat 1 çocuk annesidir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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