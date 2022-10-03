Mine Ekinci kimdir? Mine Ekinci KODA nedir? Mine Ekinci'nin oldukça farklı ve şaşırtan bir hayat hikayesi var. Yalova'da memur bir ailenin çocuğu olarak eğitim hayatına başlayan Mine Ekinci önce Robert Kolej’ini bitirdi, ardından Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandı. Lisans eğitiminin ardından Harvard’da yüksek lisansını tamamlayan Mine Ekinci kariyerine köy okulları ile devam ediyor. Köy Okulları Değişim Ağı'nı (KODA) kuran Mine Ekinci köy okullarının kaderini değiştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Mine Ekinci kimdir? Mine Ekinci KODA nedir? Mine Ekinci'nin oldukça farklı ve şaşırtan bir hayat hikayesi var. Yalova'da memur bir ailenin çocuğu olarak eğitim hayatına başlayan Mine Ekinci önce Robert Kolej'ini bitirdi, ardından Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Lisans eğitiminin ardından Harvard'da yüksek lisansını tamamlayan Mine Ekinci kariyerine köy okulları ile devam ediyor. Köy Okulları Değişim Ağı'nı (KODA) kuran Mine Ekinci köy okullarının kaderini değiştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Mine Ekinci kimdir?

Mine Ekinci Yalova'da eğitim hayatına başladı. Memur bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Mine Ekinci parlak eğitimi ile dikkat çekiyor. Mine Ekinci ilk ve orta eğitimin ardından Robert Kolej'ini tamamladı. Daha sonra üniversite eğitimi için Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti ve bu okuldan mezun oldu. Mine Ekinci daha sonra Harvard'da yüksek lisansını tamamladı. Eğitim hayatı oldukça parlak olan Mine Ekinci, köy okullarına ve oradaki öğrencilerin hayatlarına dokunmak ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için de KODA'yı (Köy Okulları Değişim Ağı) kurdu.

Mine Ekinci KODA nedir?

KODA Köylerde eğitimin kalitesini artırmak için bir araya gelmiş öğretmenler ve gönüllüler topluluğudur. KODA köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için kuruldu.

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) fikri, çoğu zaman yoksunluklarıyla gündeme gelen köy okullarının, aslında hayalimizdeki eğitim için büyük fırsatlar sunabileceği inancıyla ortaya çıktı. İlk saha çalışmalarına 2015 yılında başlayan KODA'da, 2016 yılının Aralık ayında dernek oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerde çalışan idealist öğretmenler, eşit eğitimin gücüne inanan eğitmenler, değişime inancı tam eğitim gönüllüleri bir araya geldi ve bu yolun adını da KODA koydu. .