Mine Ataman kimdir? Ekmeğe fısıldayan kadın Mine Ataman'ın hayatı

Ekmeğe fısıldayan kadın olarak tanınan Mine Ataman ekmek israfını önlemek için yaptığı çalışmalarla toplumda ekmeğin önemine dair bilinç oluşturmak için çabalıyor. Peki Mine Ataman kimdir? Ekmeğe fısıldayan kadın Mine Ataman nereli kaç yaşında? Tarım ve gastronomi konusunda da çeşitli çalışmalar yapan Mine Ataman aynı zamanda Tohum Platformu kurucusudur. İşte Mine Ataman'ın hayatı...

Ekmeğe fısıldayan kadın olarak tanınan Mine Ataman ekmek israfını önlemek için yaptığı çalışmalarla toplumda ekmeğin önemine dair bilinç oluşturmak için çabalıyor. Peki Mine Ataman kimdir? Ekmeğe fısıldayan kadın Mine Ataman nereli kaç yaşında? Tarım ve gastronomi konusunda da çeşitli çalışmalar yapan Mine Ataman aynı zamanda Tohum Platformu kurucusudur. İşte Mine Ataman'ın hayatı...

Kıtlık ve israfın zirveye ulaştığı çağımızda israfı önlemek için çalışamlar yapan Mine Ataman postmodern bir fırıncıdır. Mine Ataman ekmeğe fısıldayan kadın olarak anılmaktadır. Mine Ataman aynı zamanda iktisatçı ve arkeolog ve profesyonel yelkencidir.

Mine Ataman Gazi İİBF İngilizce Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkiler mezunudur. Reklamcılık da yapan Mine Ataman bir marka uzmanıdır.

Uzmanlık alanları perakende, tarım, kültürel miras ve gastronomi turizmi, Göbeklitepe, ekmek.

12 yıl boyunca Türkiye'nin süpermarket içerisinde lider unlu mamuller markasında genel müdürlük yapan Ataman; 3 yıl önce Mine Ataman Bread markasını kurdu. Kendi hazırladığı programlar ile unlu mamuller ve yiyecek içecek sektöründe danışmanlık hizmetlerini yürütmekte aynı zamanda konuşmacı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Ulusal ve bölgesel süreli yayınlarda seyahat, gastronomi, ahilik, tasavvuf konularında yazıları yayınlanmaktadır. Tarım Bakanlığı dergisi, Mutfak Magazin, Gıda Vizyon, TMO dergisi, Muğla Vizyon, Trilye dergilerinde gastronomi, ekmek, yeme içme kültürü hakkında yazılar yazmaktadır. Manşet Türkiye'nin yazarları arasındadır. “Cennette İlk Sofra – Bilge Kadın” kitabı dünyada bir ilk olup kişisel gelişim, ahilik kültürü ve buğdayın ekmeğin hikâyesini birleştirmiştir. Miller dergisi yayın kurulundadır. Cennette İlk Sofra projesi Türkiye'de buğday, Göbeklitepe ile ilgili turizm destinasyonlarının oluşmasına katkı sağlarken, bu alanda öncü oldu.

Mine Ataman, halen birçok markaya danışmanlık vermektedir. Türkiye'nin ilk ekmek festivalini yapan Mine ATAMAN Ekmek İsrafı kampanyasında çalışmalar yapmış olup, konu hakkında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'a sektör temsilcisi olarak bilgi vermiştir. TİGEM 2019 Ata Tohumu ve Hasat Bayramı projelerinin organizasyonunu da yapmış olan Ataman, Aksaray Belediyesi, Bolu Belediyesi Karşıyaka Belediyesi, Altındağ Belediyesi gibi birçok kamu kurumuna tarım ve gastronomi konusunda projeler üretmekte ve danışmanlık vermektedir.

2016 EMIT Turizm fuarında Ankara Valiliği ile Anadolu uygarlıklarına ait ekmeklerden oluşan bir stand ile katılımcılarla buluşan ATAMAN, birçok festival, kongre ve sempozyumlarda ekmeğin mitolojik tarihi, Göbeklitepe, tasavvuf, Ahilik kültürü, inovasyon, geleceğin ekmeği konularında konuşmalara katılmakta olan Ataman aynı zamanda besin futuristi olup Tedex konuşmacısıdır.

“CENNETTE İLK SOFRA” adlı dans ve müzikli gösterisini farklı salonlarda sergilemektedir. “Mayasında Aşk Var” isimli çalışma ile de yine dünyada bir ilk gerçekleştirerek kişisel gelişim ile ilgili etkinliklerde yer almaktadır. “CENNETE İLK SOFRA – BİLGE KADIN” adlı projesi ile Göbeklitepe'nin tahıl zenginliğine dikkat çekilirken muhteşem bir de sahne gösteri sergilenmektedir. Mine Ataman Bread markasının ilham veren marka hikâyesi ile de birçok kamu kurumunda, özel şirketlerde ve üniversitelerde yer almaktadır.

İçeriğiyle dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Uluslararası Ekmek Festivalini Ankara Cer Modern'de yapmış, etkinlik kapsamında 14 büyükelçilik ağırlanmış, Anadolu'nun ekmek kültürü, alanında uzman bilim insanları ve ünlü cheflerle katılımcılarla paylaşılmıştır.

Doğal TV'de yayınlanmakta olan “EKMEK” adlı televizyon programı Türkiye'nin ilk ve tek ekmek programıdır. Ataman, Anadolu Mayası projesini de yürütmektedir. Proje Ahilik kültürünün yeniden gündeme getirilmesi ve uygulanması noktasında projeler geliştirmektedir. Aynı zamanda Endüstriyel Fırıncılar Birliği yönetim Kurulu üyesi, Tarım Gazetecileri Derneği, Tarım ve Gıda Etiği derneklerinin üyesidir.

Tohum Platformu kurucusu olup Tohum Okulu, Tohum Sohbetleri yeni dönem projeleri arasındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.