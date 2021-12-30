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TIMETURK / GENEL / Mimar Başak Cengiz'in katili 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Mimar Başak Cengiz'in katili 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldüren tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

23 Dakika Önce
2021-12-30 10:55:28
Mimar Başak Cengiz'in katili 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Can Göktuğ Boz (27) hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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