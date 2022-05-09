Milyonları ilgilendiriyor! Nüfus müdürlüğü uyardı: 31 Aralık 2022'de bitiyor

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.

1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen ehliyetlerin yenilenmesi gereken süre daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı geldi. İşte yeni ehliyet ve çipli kimlikler için süre bu yıl bitiyor. Peki çipli nüfus kağıdı ve çipli ehliyeti kaç liraya nasıl alacaksınız:

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.

Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

Ehliyet randevusu nasıl alınabilir?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

Kimlik Belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

1- Randevu alın

İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden randevu almanız gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.

2- Değişim parası

Randevunuzu aldınız. 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

3- Başvurunuzu yapın

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz.

4- Ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden tibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.

5- Ne zaman teslim ediliyor

Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.

6- Geçici sürücü belgesi

Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından 'geçici sürücü belgesi' veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın. .