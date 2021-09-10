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TIMETURK / GENEL / Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi? Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi? Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?

Hollanda maçında oynana kötü oyun ve alınan ağır mağlubiyetten sonra Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in görevine son verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Şenol Güneş'in karşılıklı anlaşarak Milli Takım'daki görevine son verildi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde kritik maçlara çıkacak A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı ise merakla bekleniyor. Peki Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi? Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?

41 Dakika Önce
2021-09-10 14:36:42
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi? Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?

Hollanda maçında oynana kötü oyun ve alınan ağır mağlubiyetten sonra Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in görevine son verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Şenol Güneş'in karşılıklı anlaşarak Milli Takım'daki görevine son verildi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde kritik maçlara çıkacak A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı ise merakla bekleniyor. Peki Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi? Milli Takım'ın teknik direktörü kim olacak?

Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'in görevine son verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.''

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine kim geldi?

Milli Takım teknik direkötürlüğüne henüz bir isim getirilmedi. TFF yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalarını sürüdürüyor. Mustafa Denizli ismi son zamanlarda Milli Takım Teknik direktörlüğü için öne çıkan isimler arasında.

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin durumu

Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde kritik virajda. İşte Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde G grubundaki son durumu;

1- Hollanda / 13 puan
2- Norveç / 13 puan
3- Türkiye / 11 puan
4- Karadağ / 8 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan

G Grubu'nda Türkiye'nin kalan maçları hangi takımlarla?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptan çıkması için 4 maçı bulunuyor. A Milli Takım bu maçlardan alacağı puanlarla gruptan çıkabilir.

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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