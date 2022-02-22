Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Seçme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri ​​arasında alındı. Öte yandan ÖSYM'den önceki gün yapılan açıklamada mevcut sınav dönemi adaylara duyuruldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Seçme Sınavı'na henüz başvurmamış olan adaylar, başvurularını geç başvuru gününde yapacaklar. Geç başvuru günü yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün 23.59'a kadar ödenecektir.

MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvurularının 22 Şubat 2022'de alınacağını açıkladı. MSÜ sınavının 130 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı talep edilecek. Sınav 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Geç başvuru gününde sınav ücretini (22 Şubat 2022 Salı gününde) ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” kısmından ödeyebilirsiniz. Sınav ücretini banka ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında lazım olabileceği için saklanmaları gerekir. .