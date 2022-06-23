Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Gülen’in yeğeni Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 10 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada bu 10 kişi arasında Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu belirtildi.

Açıklama aynen şöyle:

“Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.”