Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? Nasıl gidilir? Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinde neler var?

İstanbul'un farklı yerlerinden getirilen eserler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzemizde sergilenecek eserler İslam medeniyetinin 1000 yıllık birikimini temsil etmektedir. Peki, Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinde neler var?

3 yıl önce ibadete açtığımız cami ve külliyemiz İstanbul silüetine değer katan bir eser haline geldi. Müzemizde sergilenecek eserler İslam medeniyetinin 1000 yıllık birikimini temsil etmektedir.

Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan tematik bölümde 650 eser sergileniyor. Peygamber efendimizin eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, hüsnü hattan çini örneklerine kadar değerli eserler bulunuyor

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İslam Medeniyetleri Müzesi, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi`nde yer alıyor.

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