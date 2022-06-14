Milli Çözüm Dergisi’nin Yeni Hizmet Binası Zeytinburnu’nda Açıldı

Milli Çözüm Dergisi, 11 Haziran 2022 tarihinde yeni hizmet binasının açılışını İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde gerçekleştirdi.

Açılış ile ilgili açıklamada bulunan Milli Çözüm Dergisi İstanbul Bölge Temsilcisi Yakup Gözübüyük, “Milli Çözüm Dergisi olarak 225. sayımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz andan itibaren oluşturduğumuz hedef ve ilkeler çerçevesinde hareket ettik ve bu konuda çizgimizi bozmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz lehine yaptığımız ilmi çalışmalar ve faaliyetlerde, gayretlerimizi daha da arttırmak adına yeni hizmet binamızı İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde açmış bulunuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“Yeni Hizmet Binamızı Açmanın Gururunu Yaşıyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Yakup Gözübüyük, Türkiye'mizin, bölgemizin, İslam ve insanlık âleminin, hem sorunlarını ve sıkıntılarını, hem bunların asıl sebeplerini ve acı sonuçlarını, hem de ilmi, insani ve İslami çözüm yollarını; tam yirmi yıldır açıkça ve korkusuzca ortaya koyan, Milli Çözüm Dergimizin yeni hizmet binasının açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz Adil bir Düzen'e ulaşmak, tüm ilmi çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz bu hedef odaklıdır…” sözleriyle derginin hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

“Milli Çözüm'e Her Zamankinden Daha Fazla İhtiyaç Var”

Yeni hizmet binasını açtıkları için gururlu olduklarını belirten Gözübüyük, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “ Milli Çözüme; yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, ülke ve insanlığın sorunları ve bunların çözüm yolları hususunda çok büyük bir ihtiyaç vardı. Ancak 2022 yılında yaşadığımız bu günlerde; Milli Çözüm 'ün temsil ettiği manaya, duruşa, şuura duyulan ihtiyaç artık ihtiyaç olmanın çok ötesinde bir zaruret halini almıştır. Bu zaruret ekonomik, sosyal, siyasal ve yaşamsal tüm sahalarda her geçen gün kendini çok daha belli etmektedir. Fakat özellikle manevi ve ahlaki sahada çok daha derinden hissedilmektedir.” sözleri ile noktaladı.

“Siyaset Bilimci Yazar Üstad Ahmet Akgül “Yaklaşan Seçimlerle İlgili Basın Bildirisi”nde Bulundu”

Açılış konuşması akabinde Milli Çözüm Dergisi Kurucusu ve Başyazarı, Siyaset Bilimci Yazar Üstad Ahmet Akgül “Yaklaşan Seçimlerle İlgili Basın Bildirisi”nde bulundu.

Basın açıklaması esnasında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Akgül, Milli Çözüm Dergisini ve Ekibini şu şekilde tanıttı;

“Milli Çözüm Dergisi ve Ekibi; Ülkemizde, Bölgemizde, İslam Âleminde ve tüm yeryüzünde… Farklı din ve görüşten ama herkesin temel insan haklarına sahip ve saygın yaşayacağı ADİL BİR DÜZENİN ve yeni bir medeniyet devrimini gerçekleştirecek orijinal proje ve prensiplerin elinde bulunduğu… Bunların farklı dillere çevrilip ilim ve devlet erbabına duyurulduğu bir harekettir.

Milli Çözüm; geçmişimizle geleceğimizi, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan ve Allah'ın izniyle başarılan Şanlı Kurtuluş Mücadelemizdeki Kuvay-ı Milliye hedefleriyle Milli Görüş Düşüncesini, örnek bir LAİKLİK ve Demokrasiyle yüksek imani ve ahlâki prensipleri, hem de hamasetle değil bilimsel hakikatlerle bağdaştırıp kaynaştıran… Kendi toplumumuza ve insanlığa akılcı, kalıcı ve kucaklayıcı programlar sunan, belki de yegâne hizmet mektebidir!..”

Detaylı Basın Bildirisine Milli Çözüm Dergisinin şu sayfasından ulaşabilirsiniz:

https://www.millicozum.com/mc/duyurular/yaklasan-secimlerle-ilgili-milli-cozum-dergisi-basin-bildirisi .