Milletvekilleri kaç yaşında nasıl emekli olurlar?

Milletvekili sayısının artması üzerine kimlerin milletvekili olabileceği sorusuna cevap arandı. Seçilen milletvekilleri ne zaman emekli olacak? Sorusu merak uyandırdı. Nasıl milletvekili olunur? Bir milletvekili kaç yaşında emekli olur? Milletvekili emeklilik şartları nelerdir? Milletvekilinin emekliliğini merak edenler haberimizde

Gündemde dolaşan 25 yaşındaki vekilin 2 yıl sonra emekli olacağı iddiaları merakı artırdı. Milletvekilinin emeklilik yaşı ve koşullarıyla ilgili internette yapılan aramalar hız kazandı. Peki bir milletvekili 2 yıl sonra emekli olabilir mi? Detaylar burada...

Milletvekillerinin emeklilik yaşı kaçtır?

İddialarla paralellik gösteren 25 yaşındaki bir milletvekilinin 2 yıl sonra emekli olması gündemde tartışmalara neden oldu. Milletvekillerinin emekli olabilmeleri için 2 yıllık aktif çalışma sürelerinin olması şartı vardır. Milletvekili seçilen kişinin emeklilik hakkı o meslekten hemen başlamaz. 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emeklilik hakkı verilir.

Milletvekillerinin emekli olma şartları nelerdir?

-65 yaşını doldurmak

-25 yıl hizmet vermek

-En az 2 yıl milletvekilliğini aktif olarak yapmış olmak.